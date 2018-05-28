Грозный, 28 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Власти Чечни предпринимают все меры для возвращения на родину граждан России, которые находятся в Ираке и Сирии. Речь идет о женщинах, осужденных и находящихся в иракских и сирийских тюрьмах, а также детях, которые, оставшись без родителей, помещены в приюты. Для того чтобы подтвердить их гражданство и ускорить процесс возвращения на родину, будет проведен коллективный ДНК-тест, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

BelleDeesse ДНК

«На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: Глава МИД РФ: Кадыров создал систему возвращения российских детей на родину

По словам Кадырова, достигнута договорённость, что все дела по российским гражданам будет вести один судья, что должно значительно облегчить и сократить сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой.

Читайте также: Война чужая — дети наши: возвращение детей, вывезенных в Сирию и Ирак

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых заявил о том, что в Сирии и Ираке остаются несколько сотен российских женщин и детей, оставшихся без родителей. По его поручению вопросом возвращения их на родину занялся сенатор от Чечни Зияд Сабсаби. Его усилиями удалось вернуть в Россию уже около двух десятков детей.

Читайте также: Кадыров о спасении российских детей в Ираке: «Сердце обливается кровью»