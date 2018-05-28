Пермь, 28 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае не подтвердилась предварительная причина массовой заболеваемости учеников школы Чусового. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю заявило, что, согласно результатам анализов, возбудителей кишечной инфекции не обнаружено. Таким образом, предварительная причина (кишечная инфекция) не нашла подтверждения, сообщает портал 59.ru.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

В надзорном ведомстве предполагают, что у детей могло быть функциональное расстройство желудка, вызванное слишком кислой, соленой или жирной пищей. Санитарно-эпидемиологическое расследование причин заболевания продолжается.

Добавим, в середине мая в седьмой школе Чусового ученики начального и среднего звена почувствовали недомогание. Восьми детям потребовался курс лечения, который они проходят амбулаторно. Из-за ЧП работу пищеблока приостановили, а время уроков сократили.

Стоит отметить, после массового заболевания школьников в Чусовом зафиксирована вспышка заболеваемости в образовательном учреждении Перми. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 по 25 мая среди учеников начального звена лицея № 9 Перми отмечена вспышка заболеваемости. Из девяти лицеистов в больницы доставлены четыре ребёнка. Пятеро находятся на амбулаторном лечении.