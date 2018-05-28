Ереван, 28 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. 28 мая в Армении торжественно отмечается День Первой Республики. Второе название этого праздника — День восстановления суверенитета. 28 мая 1918 года была восстановлена независимость Армении, порядка семи веков находившейся под игом разных завоевателей. Разделенная между Османской империей и Персией в 1639 году, Армения оставалась относительно стабильной до падения династии Сефевидов в 1722 году.

Hayasanews.com Первая Республика Армении в 1918-1920 гг

Примерно тогда же начинается российская экспансия в этот регион. Россия присоединила к себе персидскую Армению в 1813—1827 гг. и часть турецкой Армении в 1828 и 1878 гг. В 1870-х годах зарождается армянское националистическое движение, руководители которого пытались извлечь выгоду из соперничества великих держав того времени, пытавшихся подчинить себе Османскую империю. Вскоре после начала Первой мировой войны турки приступили к решению «армянского вопроса» путем насильственного изгнания всех армян из Малой Азии. Большинство из тех, кому удалось выжить, бежали в Российскую Армению или в страны Ближнего Востока.

26 мая 1918 года, после распада Закавказского сейма и провозглашения Грузией своей независимости, Армянский национальный совет в Тифлисе объявил себя верховной и единственной властью армянских уездов. 28 мая Армянский национальный совет объявил о независимости Армении, а 29 мая АРФ «Дашнакцутюн» назначило архитектора Ованеса Каджазнуни первым премьер-министром и выбрало Ереван столицей нового государства.

Восстановление армянской государственности стало возможным благодаря тому, что в 1918 году армянский народ сумел в ряде сражений (Сардарапатское, Караклисское и Башапаранское сражения) нанести поражение турецким войскам и предотвратить их вторжение в Араратскую долину.

После провозглашения независимости, в Тифлисе между армянскими политическими партиями и группировками начались переговоры относительно образования правительства Республики Армения. В созданном в июле правительстве большинство министерских постов заняли представители партии Дашнакцутюн. На следующий день после образования Республики Армения ее делегация прибыла в Батуми и вступила в переговоры с турецкой делегацией. 4 июня был подписан Батумский договор 1918 года, по которому Турция признала независимость Армении в пределах той территории, которая оставалась к этому времени в распоряжении правительства Республики Армения.

Главной задачей внешней политики Республики Армения являлось решение Армянского вопроса. Составной частью этой проблемы было, прежде всего, освобождение территорий, оккупированных турецкими агрессорами. С этой целью делегация РА (А. Хатисян, А. Агаронян, М. Пападжанян) в конце июня 1918 года отправилась в Константинополь, где до октября вела безуспешные переговоры. Положение изменилось после поражения Германии и ее союзников в первой мировой войне. В ноябре 1918 года турецкое правительство уведомило правительство Республики Армения, что турецкие войска покидают те территории, которые расположены вне границ, обозначенных Брестским миром. Вследствие этого армянские войска в ноябре вступили в Караклис (ныне Ванадзор), в начале декабря — в Александрополь (ныне Гюмри). Преодолев значительные трудности, в том числе противодействие командования английских войск в Закавказье, правительство сумело в апреле-мае 1919 года освободить Карс, Олти, Кагызван. В мае 1919 года к Республике Армении были присоединены Шарур и Нахичеван. То есть, почти полностью были восстановлены границы 1914 года.

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После ухода турецких войск обострились отношения Республики Армении с соседними Грузией и Азербайджаном. Грузия стремилась занять Борчалинский уезд полностью, а Азербайджан — Карабах и Зангезур. Осложнение отношений с Грузией привело к вооруженному конфликту с ней в декабре 1918 году. В январе 1919 года при посредничестве союзников в Тифлисе был заключен договор, согласно которому средняя полоса Борчалинского уезда была объявлена «нейтральной зоной», после чего взаимоотношения с Грузией были урегулированы.

28 мая 1919 года, в первую годовщину провозглашения Республики Армении, правительство объявило Армению объединенной и независимой республикой. Согласно Севрскому мирному договору 1920 года, Турция признавала Армению в качестве «свободного и независимого государства», Армения получала выход к Черному морю. Правительство США получило право определить границы Турции и Армении. Общая площадь территории будущей Армении достигала 160 тыс. кв. км. Однако Севрский договор не был ратифицирован Турцией. Пришедшие к власти в Турции кемалисты не только не признали Севрский договор и развернули борьбу за его отмену, но и продолжили националистическую, захватническую политику своих предшественников — младотурок — в отношении Армении. Правительство Республики Армении не было в состоянии принудить Турцию выполнить условия Севрского договора, и потому возлагало надежды на европейские государства, подписавшие этот документ. Однако международная обстановка менялась не в пользу Армении. Сближение между Советской Россией и кемалистской Турцией встревожило европейские государства, которые, опасаясь, что Турция может полностью оказаться под влиянием Советской России, были готовы пойти на уступки, в частности в вопросах пересмотра Севрского договора и сохранения территориальной целостности Турции.

Сложно развивались взаимоотношения Республики Армении и с Советской Россией. Руководство Советской России было заинтересовано в сохранении Закавказья, в т. ч. и Армении, в составе страны и прилагало усилия, чтобы оторвать Армению от Антанты. С мая 1920 года, после установления советской власти в Азербайджане, положение Республики Армении еще более ухудшилось. Оказывая помощь Советскому Азербайджану, части Красной Армии по существу вели военные действия против Республики Армении, в ходе которых заняли территорию Карабаха, Нахичевана, Зангезура. 10 августа в Тифлисе представители правительств Советской России и Республики Армении подписали соглашение о перемирии, по которому эти территории временно оставались под контролем Красной Армии.

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В сентябре 1920 года кемалистская Турция напала на Армению; началась турецко-армянская война. Республика Армении находилась в тяжелом положении: ее экономика была истощена, вспыхнувшие весной 1920 года Майское восстание под руководством большевиков хотя и было подавлено, но нанесло значительный ущерб, дестабилизировало обстановку в стране. Турецкие войска оккупировали свыше половины ее территории. 2 декабря 1920 года в Ереване было подписано соглашение между РСФСР и Республикой Армении, по которому Армения была провозглашена советской республикой. Правительство, возглавляемое Симоном Врацяном, заявило о сложении своих полномочий. В тот же день Турция, одержавшая победу в войне, вынудила правительство Республики Армения подписать Александропольский договор, согласно которому Армения должна была иметь те границы, которые в свое время были предусмотрены Батумским договором; Армения разоружалась, отзывала своих представителей из европейских стран и отказывалась от Севрского договора.

Независимое армянское государство просуществовало до 2 декабря 1920 года, когда в республике установилась советская власть.

12 марта 1922 года Армения вошла в состав Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики в качестве Армянской ССР, а с 5 декабря 1936 по 1991 годы существовала как союзная республика. 21 сентября 1991 года, одновременно с выборами президента страны, состоялся общенациональный референдум, на котором 99,9 процента граждан проголосовали за восстановление независимости. Парламент Армении постановил считать 28 мая нерабочим днем.

Образование Республики Армения в мае 1918 года имело для армянского народа важное историческое значение. Армянский народ, находясь после падения первой Республики в экстремальной ситуации, сумел найти выход из тяжелейшего кризисного этапа своей истории и воссоздать свою государственность.