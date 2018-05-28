Кочабамба, Боливия, 28 мая, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Внешние силы всегда используют случайные смерти, чтобы путем лжи дискредитировать правительства и народы государств. Об этом напомнил президент Боливии Эво Моралес 27 мая, сообщает агентство Prensa Latina.

Неизвестный художник. Кровавый навет.

«Сейчас правые в соответствии с империалистическими планами выискивают погибших, чтобы приписать их смерть государству и таким образом бойкотировать его руководство, продвинуть народную мобилизацию, которая угрожает порядку в стране», — сказал президент.

Эво Моралес имел в виду недавний протест в университете в Эль-Альто. Тогда в ходе манифестации за повышение финансирования образования погиб один студент. Как выяснило следствие, смерть наступила в результате попадания в него стеклянного шарика, запущенного одним из протестующих.