Москва, 28 мая, 2018, 08:24 — ИА Регнум. За минувшие два месяца в медицинские учреждения России обратились более 129 тыс. жителей страны из-за укусов клещей, сообщает 28 мая Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

JerzyGorecki Клещ

По данным ведомства, с 15 марта начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

«По состоянию на 18 мая, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 129 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 36 тыс. детей», — говорится в сообщении.

При этом обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, отметили в ведомстве. Наибольшее число обратившихся зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Вологодской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 25 мая зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым энцефалитом и 250 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.