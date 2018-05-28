Перевозчик сообщил о возможном опоздании электричек, следующих в Москву
Москва, 28 мая, 2018, 08:20 — ИА Регнум. О возможном опоздании следующих в Москву пригородных поездов Московско-Тверской ППК сообщила 28 мая пресс-служба компании.
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Железная дорога
В соответствии с сообщением, время задержки электричек может составить до 15 минут по техническим причинам.
Ранее пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщала о возможном опоздании поездов, следующих по горьковскому направлению Московской железной дороги.
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