Москва, 28 мая, 2018, 08:20 — ИА Регнум. О возможном опоздании следующих в Москву пригородных поездов Московско-Тверской ППК сообщила 28 мая пресс-служба компании.

Widewallpapers.ru Железная дорога

В соответствии с сообщением, время задержки электричек может составить до 15 минут по техническим причинам.

Ранее пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщала о возможном опоздании поездов, следующих по горьковскому направлению Московской железной дороги.

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