Советская Гавань, Хабаровский край, 28 мая, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В День 100-летия пограничный войск России, 28 мая в приграничном дальневосточном городе Советская Гавань Хабаровского края открыт народный памятник пограничнику и его верному четвероногому другу — собаке. Деньги на бронзовый монумент собирали всем миром, без участия властей и бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Памятник пограничнику торжественно открыт

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2 года назад жители Советской Гавани, проходившие службу в пограничных войсках, Валерий Першин, Александр Зыков, Александр Свиридов, Виктор Носуленко, Эдуард Чуб и Алексей Жуковский решили: в приграничном дальневосточном городе обязательно должен быть памятник пограничнику.

«Мы решили, что такой памятник обязательно должен быть. Это памятник тем, кто в разные годы отдал часть своей жизни или посвятил всю жизнь защите рубежей нашей Родины. Неспроста дату открытия монумента, на постаменте которого написано: «Пограничникам всех поколений», мы запланировали на 28 мая 2018 года — день, когда погранвойска России отмечают своё 100-летие. В этот день был издан декрет Совета народных комиссаров, который учредил Пограничную охрану государственных границ РСФСР. К этому же времени относится создание Главного пограничного управления пограничных войск. В этот день вся страна празднует День пограничника», — сказал на митинге, посвященном открытию монумента бывший пограничник Виктор Носуленко.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Народный памятник пограничнику и его собаке открыт в Советской Гавани в день 100-летия погранвойск России

Горожане решили: памятник должен быт народным. Против участия властей никто не возражал, конечно. Но … так вышло, что сбор средств и создание памятника защитнику дальневосточных рубежей обошелся без участия чиновников и без копейки бюджетных средств.

Горожане провели огромную работу. Инициативная группа потратила много времени на получение разрешений, проведение земляных работ, поиск подрядчика. Заказать памятник решили у мастеров Китайской Народной Республики, что тоже очень символично, поскольку у России и Китая есть общая история по защите своих границ от японских агрессоров.

К созданию монумента подключился и крупнейший порт Хабаровского края — угольный терминал АО «Дальтрансуголь», СУЭК.

«Мы когда узнали о идее народного памятника, наш генеральный директор Владимир Шаповал сказал, что нужно узнать, чем мы можем помочь. Выяснили, что нужен гранит для постамента. Мы его предоставили», — рассказал заместитель генерального директора компании Вячеслав Степанюк.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Кадеты на открытии Народного памятника пограничнику

Параллельно с созданием монумента, активисты вели работу с краеведческим музеем Советской Гавани — восстанавливали данные о создании пограничной службы в Советской-Гаванском районе, истории Пограничной заставы.

К сбору средств подключились и пограничники действующих частей Советской Гавани и соседнего Ванино.

Многие из тех, кто принимал участие в сборе средств на создание монумента, даже взяли кредиты в банках.

«Мы благодарны всем, кто принял участие в создании этого памятника, тем самым сделав великий вклад в великое дело памяти и славы нашего города и пограничных войск России», сказал Виктор Носуленко.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пограничники с собакой на открытии памятника

На открытие монумента пришли курсанты кадетского класса местной школы, пограничники, ветераны пограничной службы и просто жители маленького дальневосточного городка — патриоты своей земли, своей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в России празднуют 100-летие Пограничных войск. История пограничных войск началась ещё во времена русских княжеств со степными кочевникам. Они вынуждены были возводить на границах своих владений богатырские заставы, а также крепости-города.

После Октябрьской революции, в 1918 году была учреждена пограничная служба РСФСР.