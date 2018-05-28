Сеул, 28 мая, 2018, 08:22 — ИА Регнум. На аукционе в Сеуле продано редкое полотно южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки. Картина с названием «3-II-72 #220» ушла с молотка за сумму около $8 млн, что является рекордной ценой для корейской живописи, сообщает 27 мая агентство Yonhap.

Ким Ван Ки. 3-II-72 #220. 1972

Отмечается, что произведение размером два на два с половиной метра было создано почти полвека назад, в 1972 году. Картина представляет собой сочетание большого количества красных точек и синий треугольник вверху композиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на аукционе Christie’s в Нью-Йорке была продана более чем $85 млн картина русского художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция». Полотно Малевича, которое также называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», изначально оценили в $70 млн.

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