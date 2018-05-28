Порошенко: Мы построим дорогу до Болгарии на деньги Румынии
Киев, 28 мая, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Украина и Болгария будут соединены прямой автотрассой, заявил президент Украины ПетрПорошенко в ходе переговоров с премьер-министром Болгарии БойкоБорисовым, сообщают 27 мая «Украинские вести».
Согласно сообщению, обе стороны выразили желание построить транспортный коридор от Одесской области до Болгарии. Трасса будет проходить через Румынию, с которой уже начаты переговоры. При этом Порошенко заявил, что строить дорогу нужно на деньги Румынии и Евросоюза.
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Напомним, украинские пограничники в Закарпатье намерены построить забор между Румынией и Украиной для того, чтобы ограничить передвижение контрабандистов через границу. Забор с колючей проволокой будет предназначен для задержки бандитов, которых будут ловить пограничники.