Киев, 28 мая, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Украина и Болгария будут соединены прямой автотрассой, заявил президент Украины ПетрПорошенко в ходе переговоров с премьер-министром Болгарии БойкоБорисовым, сообщают 27 мая «Украинские вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, обе стороны выразили желание построить транспортный коридор от Одесской области до Болгарии. Трасса будет проходить через Румынию, с которой уже начаты переговоры. При этом Порошенко заявил, что строить дорогу нужно на деньги Румынии и Евросоюза.

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Напомним, украинские пограничники в Закарпатье намерены построить забор между Румынией и Украиной для того, чтобы ограничить передвижение контрабандистов через границу. Забор с колючей проволокой будет предназначен для задержки бандитов, которых будут ловить пограничники.