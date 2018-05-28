Мадрид, 28 мая, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Власти Испании спасли от гибели более 500 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море и проникнуть на территорию Европейского союза, сообщает 28 мая Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Спасательные службы страны заявили о том, что спасательные операции проходили в оба выходных дня: в субботу, 26 мая, из воды было извлечено 293 человека, в воскресенье, 27 мая, — 243 человека. Все они потерпели бедствия, используя для путешествия недостаточно качественные суда.

Напомним, морской маршрут между Северной Африкой и Испанией является одним из наиболее популярных путей, по которым беженцы пытаются проникнуть на территорию ЕС. В 2018 году миграционные службы страны спасли 6 тыс. 872 человека, потерпевших бедствие во время незаконной попытки пересечь границы. 218 человек погибли.