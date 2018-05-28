Минск, 28 мая, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Белоруссия в ближайшее время согласует вопрос о вступлении страны в ВТО со всеми, кроме США, заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии ВасилийМатюшевский, сообщает 28 мая «Беларусь сегодня».

Флаг ВТО

По его словам, белорусские власти удовлетворены ходом переговоров о вступлении в ВТО. Матюшевский уточнил, что у США, с которыми есть разногласия, существует «своя особая позиция», однако Минск надеется ее конкретизировать и уточнить. Помимо этого, вице-премьер отметил, что в Белоруссии стремительно развиваются некоторые рынки, такие как фондовый рынок и рынок лизинга.

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Напомним, Белоруссия подписала уже как минимум с 14 членами ВТО протокол о завершении двусторонних переговоров по присоединению к организации.