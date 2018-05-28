Анкара, 28 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Турция, в случае отказа Вашингтона от поставок ей истребителей F-35, может заказать у России истребители пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве пишет 27 мая турецкая газета Yeni Safak.

Mil.ru Сухой Су-57

Отмечается, что США могут заблокировать поставку своих истребителей Турции в связи с приобретением последней российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. По словам источника издания, Анкара не собирается отказываться от своего права на боевые машины, которые должны быть поставлены в июне 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, договор на приобретение двух батарей С-400 был подписан между Анкарой и Москвой в декабре 2017 года. Кроме того, стороны пришли к соглашению о технологическом сотрудничестве в области развития производства данных систем ПВО на территории Турции. США и представители Североатлантического альянса неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

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