Пекин, 28 мая, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Китай высказал жесткое недовольство и твердо осудил тот факт, что два военных корабля США вторглись 27 мая в территориальные воды Китая близ Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщает агентство Синьхуа.

Американский эсминец USS Higgins

Пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан заявил, что военные корабли вторглись без одобрения со стороны китайского руководства в территориальные воды Китая близ Парасельских островов. Эти острова являются неотъемлемой частью Китая, что, согласно законодательству Поднебесной, исключает возможность вторжения иностранных судов.

«Китайская сторона призывает американскую сторону немедленно прекратить подобного рода провокации, нарушающие суверенитет и угрожающие безопасности Китая», — заявил Лу, отметив, что китайская сторона продолжит принимать все необходимые меры для защиты территориальной целостности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam военно-морских сил США прошли в 12 морских милях от Парасельских островов 27 мая. Принадлежность Парасельских островов оспаривается Китаем, Вьетнамом, Японией и Филиппинами.