Чита, 28 мая, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Военные, погибшие в результате внезапной ночной атаки боевиков в Сирии, служили в 200 артиллерийской бригаде. По данным «Чита.ру», доподлинно известны только имена тех, кого накануне, 27 мая, похоронили в Чите. Это старший лейтенант Сергей Елин (32 года) и сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения. О двоих других погибших забайкальцах известны только даты их рождения — 1992 и 1993 годы и то, что в последний путь их, возможно, провожали в ЗАТО Горный, где дислоцируется бригада.

Цитата из видео chita.ru Военные, погибшие в Сирии, служили в Забайкалье

Цитата из видео chita.ru Двое военных, погибших в Сирии, похоронены в Чите

В церемонии прощания принял участие заместитель командующего 29-й армией (в её состав входит 200-я артбригада) генерал-майор Валерий Шарагов. Журналисты отмечают, что большую часть времени он простоял рядом с гробом сержанта Михайлова. Также с погибшими попрощался заместитель командующего войсками Восточного военного округа, вице-адмирал Сергей Алёкминский (уроженец забайкальского города Балея).

О том, что самолёт с погибшими в Сирии прибудет в Читу, семьям погибших сообщили 26 мая. Военные намеревались провести мероприятие без лишней огласки, хотя с оркестром и почётным караулом. Кому — горе, а кому — праздник: 27 мая тысячи горожан собирались в колонны для шествия в честь Дня города. Сотни цветных воздушных шаров друг за другом поднимались в небо. Над юго-восточной окраиной — Антипихой — тоже взмыла связка шаров — чёрных. В память о погибших в Сирии.

Цитата из видео chita.ru В Чите проводили в последний путь двоих военных, погибших в Сирии

Игорь Михайлов похоронен на центральном кладбище Читы. Родственники Сергея Елина похоронили его на кладбище в районе Песчанка — окраине Читы, где расположены дома офицерского состава и Окружной учебный центр танковых войск.

Напомним, скорбное известие о погибших в Сирии обнародовало Минобороны России. При этом имена россиян и дата их смерти не назывались. Известно, что под покровом ночи группа боевиков напала на артиллерийскую батарею сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе ожесточённого боя (уничтожены 43 боевика и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением) два российских военных советника погибли на месте. Ещё двое — скончались в госпитале.