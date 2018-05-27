Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Празднование 315-й годовщины со дня основания Северной столицы России завершилось масштабным фейерверком в акватории Невы. Запуск нескольких десятков зарядов производился с пляжа Петропавловской крепости.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 315-летия Санкт-Петербурга

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за салютом наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города на Неве. Лучшими точками обзора были Стрелка Васильевского острова и Дворцовая набережная, которые оказались заполнены гуляющими людьми.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на салюте

В День города в Петербурге прошли разнообразные торжества и события, в числе которых многотысячный большой 16-километровый велопарад, фестиваль мотоциклистов «Мотостолица», собравший шесть тысяч участников. Центральным мероприятием стало шествие 800 барабанщиков по Невскому проспекту, которые старались установить рекорд России по одновременной игре на ударных инструментах.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотостолица — 2018

Дарья Драй ИА REGNUM Волк

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклисты

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение в зеркале мотоцикла

А участники массового флешмоба на Невском проспекте выстроились в живой хештег #315СПб.

Также в центре города состоялось шествие четырех цирковых слонов, вызвавшее слишком большой ажиотаж у публики и неоднозначную оценку наблюдателей.

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В день городского юбилея на воду был спущен парусный корабль — точная копия линейного корабля «Полтава», построенного при личном участии Петра Великого и принимавшего участие в Северной войне, по итогам которой Россия стала великой европейской и морской державой.