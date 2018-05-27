Юбилей Петербурга завершился красочным фейерверком над Невой
Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Празднование 315-й годовщины со дня основания Северной столицы России завершилось масштабным фейерверком в акватории Невы. Запуск нескольких десятков зарядов производился с пляжа Петропавловской крепости.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за салютом наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города на Неве. Лучшими точками обзора были Стрелка Васильевского острова и Дворцовая набережная, которые оказались заполнены гуляющими людьми.
В День города в Петербурге прошли разнообразные торжества и события, в числе которых многотысячный большой 16-километровый велопарад, фестиваль мотоциклистов «Мотостолица», собравший шесть тысяч участников. Центральным мероприятием стало шествие 800 барабанщиков по Невскому проспекту, которые старались установить рекорд России по одновременной игре на ударных инструментах.
А участники массового флешмоба на Невском проспекте выстроились в живой хештег #315СПб.
Также в центре города состоялось шествие четырех цирковых слонов, вызвавшее слишком большой ажиотаж у публики и неоднозначную оценку наблюдателей.
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В день городского юбилея на воду был спущен парусный корабль — точная копия линейного корабля «Полтава», построенного при личном участии Петра Великого и принимавшего участие в Северной войне, по итогам которой Россия стала великой европейской и морской державой.