Москва, 27 мая, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ярославском районе Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

fsHH

ДТП произошло на Ярославском шоссе возле д. 24. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

«Мужчина 1962 г. рождения, управляя своим мотоциклом BMW С600 Sport, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Datsun mi-DO, под управлением женщины 1958 г. рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выясняют причины инцидента.

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