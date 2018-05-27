Калуга, 27 мая, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Завершил работу XXII Петербургский международный экономический форум, в котором принимала участие делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Представители региона работали на тематических сессиях, международных встречах, участвовали в презентациях, провели переговоры с иностранными и российскими инвесторами.

Назвав итоги работы продуктивными, губернатор Анатолий Артамонов отметил: «Считаю, что Калужская область должна участвовать не только в ПМЭФ, но и во всех мероприятиях такого масштаба. Будем готовится к форуму в Екатеринбурге и, конечно же, продолжать работу в Сочи. Эти три основные площадки мы должны иметь ввиду и везде представлять хороший стенд. В этом году наш стенд пользовался большим интересом у делегатов и гостей форума, а значит усилия по его созданию не напрасны».

По итогам деловых встреч, проведённых на переговорной площадке Калужской области, с потенциальными инвесторами планируется заключить соглашений более чем на миллиард долларов США.

Губернатор Калужской Анатолий Артамонов поблагодарил компании, которые внесли свой вклад в создание региональной экспозиции и работали на форуме. Глава региона выразил надежду, что с каждым годом их число будет увеличиваться.