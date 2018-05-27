Волгоград, 27 мая, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет, обрабатывавший поля, потерпел крушение во Волгоградской области. Об этом сообщили РИА Новости представители регионального ГУ МВД.

Ratel.kz Легкомоторный самолет

ЧП произошло в воскресенье, 27 мая, во Фроловском районе. По предварительным данным, в результате инцидента погиб пилот.

«Самолет обрабатывал поля, — сообщил источник. — Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 км от города Фролово».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Пассажирский самолет экстренно сел в Казани

А также: Пилот упавшего под Рязанью легкомоторного самолета погиб