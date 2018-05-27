Рим, 27 мая, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Адвокат Джузеппе Конте, которого 23 мая выдвинули в премьер-министры Италии, не смог сформировать правительство страны. Об этом, как передает агентство Bloomberg, сообщил сам профессор юриспруденции.

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«Я могу вас заверить, что я сделал все возможное, чтобы выполнить эту задачу», — сказал Конте журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Италии Серджо Маттарелла выдал мандат на формирование правительства республики профессору юриспруденции, профессиональному адвокату Джузеппе Конте.

Кандидатуру Конте в качестве нового премьер-министра Италии предложили лидеры двух партий — «Лига Севера» и «Движение «5 звезд».

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