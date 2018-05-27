Душанбе, 27 мая, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Чтобы сотрудничество с Китаем приносило выгоду Таджикистану, Душанбе необходимо максимально открыто и прозрачно выстраивать работу с китайскими компаниями. Нужно контролировать процесс и корректировать механизмы взаимодействия, так чтобы деятельность иностранных компаний отвечала интересам страны.

Yeong-Nam Китайские маски

В первую очередь необходимо выявить и уничтожить действующие коррупционные схемы, в которых нередко участвуют местные чиновники. Так эксперт по взаимодействию Китая со странами Средней Азии Евгения Ким прокомментировала ИА REGNUM известие о строительстве предприятия по добыче золота в Таджикистане, 50% акций которого принадлежит китайской стороне.

Совместное предприятие создается на базе Talco — крупнейшего в Средней Азии завода по производству алюминия. В последние годы оно находится в кризисе — оборудование устарело, спрос на продукцию упал.

«Необходима масштабная модернизация. Talco играет значительную роль в экономике Таджикистана и официальный Душанбе пытается удержать завод на плаву. Собственных средств на решение проблем у Таджикистана нет, из желающих крупно вложиться есть только Китай. Вкладывая средства в совместные проекты Пекин получает инструменты для влияния на стратегические объекты страны и тем самым все крепче привязывает к себе Таджикистан», — подчеркивает Евгения Ким.

Эксперт отмечает, что новый проект — далеко не первый в котором КНР участвует в добыче таджикского золота.

«В той же Согдийской области, где китайская компания планирует добывать золото, уже трудятся золотодобытчики из КНР. Два месторождения «Восточная Дуоба» и «Верхний Кумарг» китайская компания ТВЕА получила в качестве оплаты за проведенную ею реконструкцию ТЭЦ в Душанбе».

Евгения Ким также предостерегла Душанбе от повторения ситуации сложившейся в Туркмении.

«В целом текущее партнерство Таджикистана с Китаем напоминает ситуацию с экспортом туркменского газа в Китай. Ашхабад поставляет свой газ в КНР, но практически не получает «живых денег» — оплату за топливо забирает себе Китай в счет покрытия затрат на строительство газопровода. который Пекин построил для себя и только для себя».

По мнению эксперта, оптимистичные заявления таджикских чиновников и некоторых экспертов о том, что сотрудничество с Китаем несет исключительно плюсы для Таджикистана, сложно воспринимать всерьез:

«Если быть до конца честными — то сотрудничество с Китаем может быть выгодно только в одном случае: нужно максимально открыто и прозрачно выстраивать работу с китайскими компаниями. Нужно контролировать процесс, четко оценивать риски и корректировать механизмы взаимодействия, чтобы деятельность иностранных компаний отвечала интересам Таджикистана. В первую очередь — необходимо выявить и уничтожить действующие коррупционные схемы, в которых нередко участвуют сами чиновники.

Это должен сделать официальный Душанбе. Ведь КНР вполне устраивает нынешняя непрозрачная система Таджикистана, в которой местные чиновники относительно свободно играют с условиями, доходами и расходами, не отчитываясь перед налогоплательщиками».

Сегодня же, подчеркивает аналитик, «таджикские власти вводят население в заблуждение, пользуясь закрытостью системы и невозможностью повлиять на ситуацию».

"В частности, утверждается, что с началом работы на месторождениях таджикистанцы получат рабочие места. Но это только полуправда. О том, что для полноценного запуска производства нужно гораздо больше людей, чем указано изначально, или о том, что в Таджикистане нет специалистов, способных работать на китайском оборудовании, чиновники промолчат.

Сейчас Таджикистан не просто передает Китаю свои месторождения. Он продает надежду на изменение ситуации. А сколько стоит надежда? Спросите об этом таджикистанца, который вынужден работать за границей, чтобы прокормить свою семью», — заключает Евгения Ким.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшее время в Согдийской области начнется строительство предприятия по добыче драгоценных металлов, которым займется совместное таджикско-китайское ЗАО «Талко Голд», созданное на базе Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО), и 50% акций которого принадлежат китайской стороне. Запустить предприятие планируется к концу 2019 года.

Ранее в рамках «Программы государственной поддержки по оздоровлению экономического положения ТАЛКО», принятой правительством Таджикистана в 2015 году, компании была выдана лицензия на разработку Кончочской группы месторождений сроком на 25 лет.