Вашингтон, 27 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В США госпитализирован бывший президент страны Джордж Буш — старший. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт на странице в соцсети Twitter.

Джордж Буш — старший

Инцидент произошел в воскресенье, 27 мая, в штате Мэн.

«Он (Джордж Буш — старший), вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования, — написал Макграт. — Бывший президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта».

По его словам, у бывшего политика низкое кровяное давление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2018 г. бывший президент страны Джордж Буш — старший попал в больницу с диагнозом «инфекционное заболевание». Это произошло через сутки после похорон Барбары Буш, его жены, которая умерла 17 апреля.

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