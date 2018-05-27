На Урале автобус с детьми врезался в фуру
Нижний Тагил, Свердловская область, 27 мая, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области автобус, перевозивший детей, врезался в фуру. Момент после совершения ДТП запечатлели видеокамеры на регистраторах.
(сс) ignat.gorazd
Внимание! Дети!
На записях и фотографиях с места ЧП видно, что автобус стоит позади фуры. Внешне повреждения незначительные.
Информацию о ДТП уже прокомментировали в полиции. Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что в салоне находились 30 детей. Никто из них не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту ЧП.