Нижний Тагил, Свердловская область, 27 мая, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области автобус, перевозивший детей, врезался в фуру. Момент после совершения ДТП запечатлели видеокамеры на регистраторах.

(сс) ignat.gorazd Внимание! Дети!

На записях и фотографиях с места ЧП видно, что автобус стоит позади фуры. Внешне повреждения незначительные.

Информацию о ДТП уже прокомментировали в полиции. Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что в салоне находились 30 детей. Никто из них не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ЧП.