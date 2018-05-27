Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 22:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге воссоздали линейный корабль «Полтава», в строительстве которого личное участие принимал царь Пётр I. Спуск на воду точной копии исторического корабля состоялся в день 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга великим российским императором. Торжественная церемония спуска была организована согласно морским историческим традициям.

Дарья Драй ИА REGNUM Реплика исторического корабля «Полтава» времен Петра I

54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга «Полтава» был спущен на воду в июне 1712 года. Он стал первым линейным кораблем, заложенным на верфях Санкт-Петербургского адмиралтейства. Проект «Полтавы» курировал сам Петр I, строительство было поручено корабельному мастеру Федосею Скляеву. Назван корабль в честь знаменитой победы русской армии над шведской в Полтавской битве летом 1709 года, решившей исход Северной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония спуска корабля «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM Морской офицер

Дарья Драй ИА REGNUM На память о спуске «Полтавы»

Строительство новой «Полтавы» велось на одноименной исторической верфи, созданной в яхт-клубе Санкт-Петербурга. Корабль построен по историческим чертежам с использованием технологий XVIII века.

Достраивать уникальный деревянный корабль будут еще около 10 месяцев. За это время установят все необходимые системы, мачты, такелаж, паруса, уложат балласт, завершат внутреннюю отделку «Полтавы».

Дарья Драй ИА REGNUM Гребные лодки

Новый корабль освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Крестной матерью» корабля стала чемпионка мира по кайтсерфингу Елена Калинина. Команду начать спуск «Полтавы» на воду дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Утром по Неве прошел ботик Петра Первого, сейчас мы спускаем на воду исторический корабль. Это символично, потому что Санкт-Петербург и флот — два главных детища императора Петра Первого — неотделимы друг от друга. Все эти годы в морской столице России строят и проектируют корабли, охраняющие наши морские границы, военно-морские вузы выпускают специалистов для российского флота», — отметил губернатор.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко с гостями церемонии

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко, главком ВМФ России Владимир Королев и полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов

Полтавченко поздравил участников и гостей церемонии с 315-й годовщиной Санкт-Петербурга и поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, который также присутствовал на мероприятии, за уникальный подарок городу.

После завершения всех работ «Полтава» станет центром интерактивного музейного комплекса, посвящённого морской̆ истории России. Кроме того, корабль получит официальные регистровые документы и, после оснащения парусным вооружением, сможет по-настоящему выйти в море.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул у «Полтавы»

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль «Полтава» станет центром музейной экспозиции

Дарья Драй ИА REGNUM Виват «Полтаве»!

В составе Балтийского флота историческая «Полтава» активно участвовала в Северной войне. В 1713 году корабль действовал в составе Ревельской эскадры, в 1714 году сражался у мыса Гангут, где русский флот одержал первую в истории России морскую победу. В 1716—1717 годах «Полтава» участвовала в походе в Копенгаген и обеспечивала высадку десанта на остров Готланд. После окончания Северной войны корабль патрулировал российские воды и использовался для обучения экипажей.

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду реплики корабля «Полтава» времен Петра I

Дарья Драй ИА REGNUM В Петербурге спустили на воду копию корабля «Полтава»

После 1732 года первая «Полтава» была выведена из состава русского флота и разобрана. Но ее славное название передавалось от корабля к кораблю еще семь раз, последний — линкору 1911 года постройки.

Дарья Драй ИА REGNUM Носовая фигура корабля «Полтава»