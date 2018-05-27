Вашингтон, 27 мая, 2018, 21:44 — ИА Регнум. В американском штате Луизиана столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

Alexas_Fotos Автомобильная авария

ДТП произошло в субботу, 26 мая, неподалеку от города Ковингтон. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека, еще 13 пострадали.

«4 человека погибли и 13 получили ранения в результате аварии, в которую попали два грузовика и несколько автомобилей», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося.

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