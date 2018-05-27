Тбилиси, 27 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Власти Турции поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, выступая на круглом столе «Сотрудничество во имя благосостояния — стратегия века», организованном в Тбилиси по случаю 100-летия Грузинской Демократической Республики.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

По его словам, Анкара выступает за урегулирование проблемы Абхазии и Южной Осетии в рамках международно признанных границ Грузии.

Напомним, что после начатой грузинской стороной августовской войны 2008 года Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии и считает их суверенными государствами.

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