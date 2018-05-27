Краснодар, 27 мая, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Абинском районе Краснодарского края нашли двух подростков, заблудившихся 26 мая в лесу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

Ребенок в лесу

«Детей обнаружил местный волонтер, — сказали в ведомстве. — Сейчас их выведут из леса, медицинская помощь им не понадобится».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 26 мая в Абинском районе Краснодарского края в лесу пропали два двоюродных брата.

Отмечается, что к спасательным работам привлекались более 80 человек.

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