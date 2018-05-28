Москва, 28 мая, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Продажа Сбербанком турецкого банка Deniz Bank выглядит странно в ситуации, когда эта сделка не только принесла ущерб в 300 млн долларов, но и серьезно подмочила реноме Российского государства. Можно ли по-другому оценить действия государственного коммерческого учреждения, коим продолжает оставаться Сбербанк, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Лактюшин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Оригинальное объяснение, превращающее провал в победу, придумали в Сбербанке для объяснения своих действий. Якобы продажа турецкого Deniz Bank оказалась выгодна, потому что изменился курс рубля. И вот в пересчете на рубли все выглядит отлично, только вот это заявление финансового директора Сбербанка Дениса Морозова не сопровождалось информацией для справки — был ли турецкий банк куплен за рубли? А если все происходило в другой валюте, то зачем приплетать сюда курс рубля?

Попытка сделать «хорошую мину при плохой игре» от этого более убедительной не стала. Второе объяснение своих действий Сбербанком выглядит еще хуже — мол, действие западных санкций заставили пойти на такой шаг. Но санкции действуют с 2014 года, и все это время Сбербанк держался в Турции достаточно стойко. Так что же привело к такому неприятному казусу?

Читайте подробности: Позорное бегство из Турции: «Сбербанк» получает убыток в 300 миллионов долл

Также читайте другие статьи Владимира Лактюшина о российской политике.