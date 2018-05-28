Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 02:08 — ИА Регнум. В истории строительства Троицкого моста в Санкт-Петербурге переплелись инженерное дело, искусство, политика и череда конфликтов различного масштаба. Об истории этой переправы, соединяющей Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь на Петроградской стороне, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Kora27 Троицкий мост в белую ночь, Санкт-Петербург

Мощный мост через Неву в этом месте необходимо было построить давно, и в 1885 году на его строительство был объявлен международный конкурс. Поступило 5 заявок от русских инженеров, две от голландских, по одной от болгар, венгров и испанцев, и шесть от французов, включая Общество «Батиньоль» и бюро того самого Эйфеля. Победил Эйфель, но городская администрация предпочла проект «Батиньоля», признав его лучшим «по изяществу и оригинальности конструкции». Только вот общество не хотело продавать проект — оно хотело строить само. Спор продолжался много лет, в итоге власти сдались, и Николай Второй подписал указ о строительстве разводного моста через Неву.

К тому времени нужно было спешить, в 1986-м император принимал участие в открытие парижского моста Александра III, и к намеченному через год визита президента Франции Троицкий мост должно было заложить. И это было сделано, причем с большими торжествами. Первый камень в основание моста, который представлявший «Батиньоль» Жан-Жак Ландо (обрусев, ставший Иваном Ландау) называл «громадным чудовищем», был заложен.

Как сложилась его дальнейшая судьба, читайте в статье: Троицкий мост: дитя большой политики

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