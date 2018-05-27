Великий Новгород, 27 мая, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В Новгородской области проводятся проверки по факту травмирования детей после падения из окон. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, за последние три дня произошла два таких несчастных случая.

Ребенок у окна

Сегодня, 27 мая, в Чудовскую ЦРБ госпитализирован 4-летний мальчик, который выпал из окна 4-го этажа. По предварительным данным, ребёнок был дома один, без присмотра, вышел на балкон и забрался на перила. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы в тяжёлом состоянии.

25 мая в больницу Великого Новгороде после падения из окна 5-го этажа попала 5-летняя девочка. Предварительно установлено, что девочка забралась на подоконник, но выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Она получила травму ноги. По оценке следователя, деревья и трава под окном смягчили удар о землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом учащается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Очень часто причиной падения становится москитная сетка, которая создаёт иллюзию не столь опасного открытого окна.

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