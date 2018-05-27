Анкара, 27 мая, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Турция может приобрести партию российских истребителей Су-57, а не американских самолетов F-35. Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Dmitry Zherdin Су-57

По словам источников, официальная Анкара может принять такое решение, если Вашингтон заблокирует поставки истребителей F-35 Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля 2018 г. помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявил, что закупка Турцией российских ЗРК С-400 «потенциально может привести к введению санкций» против Анкары.

По его словам, это также может негативно сказаться на участии Турции в программе по закупке F-35.

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