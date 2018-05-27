Челябинск, 27 мая, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Одиночные пикеты, приуроченные к столетию захвата Челябинска войсками Чехословацкого корпуса, прошли на двух городских площадях, сообщает 27 мая корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Ромашов Одиночный пикет у памятника чехословацким легионерам

Акции провели активисты челябинского регионального отделения общественного движения «Суть времени». Участники вышли с плакатами, напоминающими о событиях 1918 года, к памятнику чехословацким легионерам на Привокзальной площади и к барельефу на площади Павших революционеров. К памятному знаку, установленному неподалеку от места гибели борцов за советскую власть, возложили цветы.

Евгений Ромашов От рук чехословацких легионеров погибали предки челябинцев

Цель акции — напомнить южноуральцам о событиях, ставших отправной точкой Гражданской войны и полномасштабной интервенции, пояснили общественники.

«Чехословацкий мятеж произошел в Челябинске ровно сто лет назад, однако сегодня вокруг этого события — полный информационный вакуум. Официальные лица и СМИ никак не освещают годовщину», — отметили активисты.

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«Мятеж белочехов — начало Гражданской войны», «Белочехи — не герои, а интервенты» — такие плакаты держали в руках активисты. Они также напомнили, что от рук чехословацких легионеров погибали предки челябинцев.

Евгений Ромашов Памятный камень на площади Павших революционеров в Челябинске

Напомним, что поднявшие мятеж чехословацкие легионеры захватили Челябинск 27 июня 1918 года, за этим последовала расправа над членами городского Совета. Тюрьма, рассчитанная на тысячу человек, оказалась переполнена сторонниками большевиков. Захват Челябинска, по мнению историков, раздул тлеющий очаг Гражданской войны, продлившейся до 1922 года. Он же стал началом широкомасштабной интервенции. В течение месяца в руках чехословацких частей и их покровителей из Антанты оказалась Транссибирская магистраль. Вскоре было открыто заявлено о начале интервенции.

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