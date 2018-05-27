Екатеринбург, 27 мая, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестован следователь Верх-Исетского следственного отдела областного управления СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

Силовику вменяют особо крупное мошенничество. По разным данным речь идёт о сумме от 10 млн до 20 млн рублей. Вместе с ним по этому делу проходят ещё два гражданина. Как считают в СКР, троица пыталась выманить у одного из местных жителей взятку и взамен обещала избавить его сына от уголовной ответственности.

Однако план не удался. Как пишут местные СМИ, гражданин обратился за помощью в правоохранительные органы. И 23 мая в момент получения денег следователь и двое его сообщников были задержаны.

Издание 66.ru сообщает, что арестованному следователю 27 лет, а двое его сообщников являются адвокатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержали их сотрудники ФСБ. Правда, изначально местные СМИ сообщали о том, что их поймали за коррупцию. Представители силовых структур на тот момент не комментировали информацию.