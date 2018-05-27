Пекин, 27 мая, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Китайские ученые создали базу данных пестицидов, остающихся на фруктах и овощах. Об этом стало известно на Китайской международной выставке индустрии больших данных-2018, проходящей в городе Гуйян, административном центре провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 27 мая Синьхуа.

Обработка химикатами

Как отметил старший научный сотрудник Китайской академии инспекции и карантина Пан Гофан, с 2012 по 2017 год ученые провели общее обследование осадков пестицидов.

Они проверили на содержание пестицидов 40 тыс. образцов 150 видов фруктов и овощей в 1470 различных районах страны. Цель проверки заключалась в оценке общей ситуации с остатками пестицидов и содействии контролю над использованием пестицидов.

По словам Пан Гофана, Китай присвоил электронные идентификационные номера 1 тыс. 200 разновидностям пестицидов, а также разработал методы определения их наличия и концентрации.

Разработчики также создали компьютерную программу, отслеживающую происхождение пестицидов в свежих продуктах, которая позволяет усилить контроль и обеспечить продовольственную безопасность.