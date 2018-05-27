Пекин, 27 мая, 2018, 19:52 — ИА Регнум. В городе Шэньчжэнь провинции Гуандун (Южный Китай) сегодня завершился первый Форум политических партий ШОС, сообщает 26 мая Синьхуа.

Sectsco.org ШОС. 2018

Партии, принявшие участие в форуме, достигли соглашения по четырем пунктам.

Во-первых, они продолжат действовать в «шанхайском духе»: вести регион к устойчивому миру, продвигать совместное развитие и поддерживать цивилизационный обмен.

Во-вторых, политические партии всех стран ШОС выразили намерение играть лидирующую роль в политике, прилагать усилия для формирования сообщества единой судьбы ШОС.

В-третьих, политические партии заявили, что еще больше укрепят скоординированность действий, всеми силами поддержат многостороннее экономическое сотрудничество в рамках ШОС, продолжат усиливать сопряжение инициативы «Пояса и пути» со стратегическими планами развития всех государств ШОС.

В-четвертых, политические партии всех стран активно поддерживают придание Форуму политических партий ШОС характера механизма межпартийного обмена и сотрудничества.

На форуме присутствовал и сделал основное выступление заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао. В форуме приняли участие около 200 китайских и зарубежных представителей свыше 30 политических партий из 18 стран, включая страны-члены ШОС, а также страны-наблюдатели и страны-партнеры по диалогу ШОС.