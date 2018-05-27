Пекин, 27 мая, 2018, 19:48 — ИА Регнум. В апреле 2018 года объем добычи сырой нефти в Китае снизился на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 15,51 млн тонн. Об этом со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР сообщает 27 мая Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В апреле этого года импорт сырой нефти в страну достиг 39,46 млн тонн.

В минувшем месяце объем переработки сырой нефти составил 49,58 млн тонн, увеличившись на 11,5% в годовом исчислении.

Кроме того, в апреле объем производства природного газа в Китае вырос на 6,3% в годовом исчислении до 12,89 млрд кубометров, при этом его импорт увеличился на 34,2% до 6,82 млн тонн.

Китай планирует увеличить внутреннее производство сырой нефти до 200 млн тонн к 2020 году, в то время как мощности по производству природного газа должны превысить 360 млрд кубометров.