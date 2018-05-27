Порт-Морсби, 27 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В субботу в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, закрылось министерское совещание по торговле Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По итогам встречи было принято заявление 24-го министерского совещания и заявление председателя АТЭС в поддержку многосторонней торговой системы, сообщает 27 мая Синьхуа.

Apec.org АТЭС. 2018

В совместном заявлении министров указывается, что был достигнут консенсус по четырем пунктам: углубление интеграции региональной экономики и взаимосвязанности, содействие устойчивому и инклюзивному росту, проведение структурой реформы в пользу инклюзивного роста и усиление экономического и технического сотрудничества.

В заявлении председателя АТЭС подчеркивается важность международной торговли для содействия экономическому росту, трудоустройству, процветанию, подтверждается необходимость для членов организации налаживать многостороннюю либеральную, открытую, справедливую и упорядоченную торговлю. В заявлении обращено внимание на важность либерализации и упрощения процедуры торговли для достижения глобального устойчивого роста.

Выступая на церемонии закрытия, министр иностранных дел и внешней торговли Папуа-Новой Гвинеи Римбинк Пато заявил, что «нынешний форум стал большим успехом, и члены АТЭС приложат объединенные усилия для продвижения устойчивого экономического роста и процветания в АТР».