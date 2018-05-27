Пекин, 27 мая, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Китай обвинил США в нарушении границы в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

«Действия США нарушают суверенитет Китая, поскольку военные корабли вошли в китайские территориальные воды без разрешения», — говорится в сообщении министерства.

27 мая агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что боевые корабли США прошли в непосредственной близости от спорных Парасельских островов (морские границы между Китаем, Вьетнамом, Японией и Филиппинами четко не установлены) в Южно-Китайском море.

По данным чиновников, корабли проводили маневры вблизи островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.

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