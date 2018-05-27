Москва, 27 мая, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Фильм «Дедпул 2» смог собрать в прокате в субботу, 26 мая 2018 года 61,7 млн рублей, по сравнению с пятницей (25 мая) прирост кассы составил 36%, фильм продолжает лидировать в российском прокате, об этом 27 мая сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Дедпул 2». реж Дэвид Литч. 2018. США Дедпул 2

Эксперты издания дают прогноз, согласно которому по окончании вторых выходных показала лента Дэвида Литча сможет собрать в кинотеатрах России около 200 млн рублей. Отмечается, что в этом случае падение кассовых сборов составит 72% (падение сборов оригинального фильма в 2016 году составило 74%). За десять дней российского проката лента смогла собрать более 1 млрд рублей.

Читайте также: Алан Рикман был недоволен ролью профессора Снейпа в «Гарри Поттере»

Напомним, ранее журнал Forbes сообщил, что «Дедпул 2» собрал в США за 11 дней проката $218,2 млн, при этом показатель общемировых сборов картины приблизился к $500 млн. По мнению экспертов, для фильма с бюджетом $110 млн это очень хороший результат.