Вашингтон, 27 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян с целью участия в переговорах по подготовке встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Команда чиновников США прибыла в воскресенье (27 мая) в Северную Корею для переговоров по подготовке к саммиту», — пишет газета.

По данным издания, глава делегации США — бывший посол в Южной Корее Сун Ким.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «историческая» встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном должна была состоятся в Сингапуре 12 июня. Однако глава Белого дома США её отменил из-за нежелания КНДР давать предварительное согласие на полный отказ от ядерного оружия.

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