Бразилиа, 27 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Дуривал-ди-Бриту» был разыгран матч 7-го тура Бразильской Серии А между командами «Парана» и «Атлетико Паранаэнсе». Матч завершился нулевой ничьей.

Стадион «Дуривал Бриту-и-Силва»

Статистика матча («Парана"/"Атлетико»)

Удары 14/6

Удары в створ 3/1

Владение 41%/59%

Фолы 15/9

Набрав 6 очков «Атлетико» поднялся на 16-ю строчку. «Парана» с 3-мя баллами сократила отставание до выхода из «зоны вылета».

Составы на матч:

«Парана»: Родригес, Нерис, Рейс, Мансур, Жуниор, Вилела, Джонни, Гонсалез, Энрике, Карвалью, Сильвиньо.

«Атлетико»: Сантос, Вандерсон, Карлето, Ивалдо, Хелено, Гонсалес, Никао, Камачо, Россетто, Пабло, Гильерме.

Главный арбитр матча: Винисиус Госалвес Диас Араухо.

Предупреждения: Вилела — 12, Гильерме — 15, Жуниор — 40, Нерис — 44.