«Атлетико Паранаэнсе» сдержал натиск «Параны» — 0:0
Бразилиа, 27 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Дуривал-ди-Бриту» был разыгран матч 7-го тура Бразильской Серии А между командами «Парана» и «Атлетико Паранаэнсе». Матч завершился нулевой ничьей.
Статистика матча («Парана"/"Атлетико»)
Удары 14/6
Удары в створ 3/1
Владение 41%/59%
Фолы 15/9
Набрав 6 очков «Атлетико» поднялся на 16-ю строчку. «Парана» с 3-мя баллами сократила отставание до выхода из «зоны вылета».
Составы на матч:
«Парана»: Родригес, Нерис, Рейс, Мансур, Жуниор, Вилела, Джонни, Гонсалез, Энрике, Карвалью, Сильвиньо.
«Атлетико»: Сантос, Вандерсон, Карлето, Ивалдо, Хелено, Гонсалес, Никао, Камачо, Россетто, Пабло, Гильерме.
Главный арбитр матча: Винисиус Госалвес Диас Араухо.
Предупреждения: Вилела — 12, Гильерме — 15, Жуниор — 40, Нерис — 44.