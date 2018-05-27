Москва, 27 мая, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Эксперты портала «Автоновости дня» составили рейтинг лучших «заряженных» хэтчбэков 90-х годов XX века, список был опубликован 27 мая на сайте издания.

Audi S2

Первое место они отдали Audi S2, второе — Nissan Pulsar GTI-R, третью и четвертую строчки заняли Lancia Delta HF Integrale и Volkswagen Corrado VR6. Замыкает ТОП-5 Honda CRX SiR.

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Напомним, 21 мая 2018 года стало известно, что Peugeot прекращает выпуск «хот-хэтча» 308 GTi. Причиной приостановки производства стало несоответствие его силовой установки новому экологическому стандарту WLTP. Впрочем, в компании отметили, что производство модели возобновится после установки в её выхлопную систему фильтра твёрдых частиц.