Екатеринбург, 27 мая, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан следователь следственного отдела регионального управления СКР по Верх-Исетскому району города. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM неофициально подтвердили в силовых структурах города.

(сс) 3839153 Задержание

Как пишет издание «Вечерние Ведомости», следователь был пойман при получении взятки в размере 10 млн рублей ещё 25 мая. Задержание было проведено при поддержке со стороны спецназа ФСБ.

Как пишет издание, также были пойманы двое адвокатов. Кроме того, некие источники СМИ сообщают, что задержаны были двое следователей, а не один.

От силовых структур региона официальных комментариев пока нет.