Калининград, 27 мая, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В Калининграде уничтожены новые скамейки, установленные не так давно в сквере на улице Брамса. Как сообщает портал «Новый Калининград», преступление совершил местный житель, который таким образом решил бороться с асоциальными элементами.

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«Житель соседнего дома пришел с бензопилой и распилил скамейки. Ему не нравилось, что после их установки в сквере стали собираться любители алкоголя», — цитирует портал владельца магазина.

Судя по фотографиям, человек пилил деревянные скамейки пополам. Всего изуродовано четыре лавки.

Скамейки были установлены владельцем магазина в качестве «нагрузки» за замену торговой палатки на капитальное строение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калининграде разработан дизайн-код улиц, подразумевающий приведение рекламных вывесок, различных карнизов и малых торговых форм к единому стилю.

На этой же неделе в городе Советске Калининградской области неизвестные разгромили городской парк Победы. Хулиганы даже потушили пламя Вечного огня. Скамейки и урны разбиты, а фонари были расстреляны из пневматического оружия.