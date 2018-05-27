Орехово-Зуево, Московская область, 27 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Орехово-Зуевском районе Подмосковья столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщается в официальном аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в соцсети Twitter.

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ДТП произошло в воскресенье, 27 мая, на 7 км автодороги Куровское — Шатура.

«В 14:10 мск в Орехово-Зуевском районе … произошло столкновение 2-х транспортных средств, — говорится в сообщении. — В результате аварии ранено 4 человека».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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