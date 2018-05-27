Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Кинокомпания Sesame Workshop, снимающая детский сериал «Улица Сезам» подала в суд на создателей фильма «Игрушки для взрослых», об этом 26 мая сообщила газета The New York Times.

Цитата из к/ф «Игрушки для взрослых». реж Брайан Хенсон. 2018. США Частный детектив и полицейский в юбке

Студия считает, что ответчик — компания STX Entertainment использовала в своём фильме её идеи, в результате чего вышла картина, которая вредит торговой марке «Улица Сезам». К иску она приложила скриншоты высказываний пользователей соцсетей о том, что они никогда больше не смогут смотреть «Улицу сезам» с прежним настроем.

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Напомним, в фильме «Игрушки для взрослых» (The Happytime Murders) куклы, похожие на те, что являются героями «Улицы Сезам», появляются в кадре вместе с людьми. Данная картина содержит сцены насилия, секса и употребления наркотиков.