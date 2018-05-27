В ЛНР назвали причину гибели сотрудников СБУ в Донбассе
Луганск, 27 мая, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Причиной гибели сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе стал конфликт с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.
«По нашим данным, сотрудники СБУ погибли в результате очередного конфликта с военнослужащими ВСУ во время передела сфер влияния», — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Информация СБУ о том, что сотрудники украинского ведомства стали жертвами артиллерийского обстрела со стороны бойцов ЛНР, не соответствует действительности, отметил Марочко.
По его словам, защитники Донбасса отвели тяжёлые вооружения от линии соприкосновения.
Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что двое военнослужащих спецподразделения СБУ «Альфа» погибли во время выполнения боевого задания в ЛНР.
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