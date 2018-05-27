Луганск, 27 мая, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Причиной гибели сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе стал конфликт с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Луганск. Здание СБУ

«По нашим данным, сотрудники СБУ погибли в результате очередного конфликта с военнослужащими ВСУ во время передела сфер влияния», — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Информация СБУ о том, что сотрудники украинского ведомства стали жертвами артиллерийского обстрела со стороны бойцов ЛНР, не соответствует действительности, отметил Марочко.

По его словам, защитники Донбасса отвели тяжёлые вооружения от линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что двое военнослужащих спецподразделения СБУ «Альфа» погибли во время выполнения боевого задания в ЛНР.

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