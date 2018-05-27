Алан Рикман был недоволен ролью профессора Снейпа в «Гарри Поттере»
Лондон, 27 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Скончавшийся в январе 2016 года актер Алан Рикман, хорошо известный фанатам «Гарри Поттера» по своей роли Северуса Снейпа, был недоволен данной ролью, об этом 27 мая сообщил британский портал Metro.
Об отношении Рикмана к роли Снейпа стало известно после того как было обнародовано содержание рождественской открытки, которую ему направил продюсер Дэвид Хейман после окончания съёмок картины «Гарри Поттер и тайная комната». В ней Хейман написал актёру, чтобы он не расстраивался и отметил, что Рикман является неотъемлемой частью фильмов и делает свою работу великолепно.
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Напомним, данная открытка является частью архива личных документов Алана Рикмана, который продал его коллега — Нейл Пирсон. Рикман скончался в 2016 году в возрасте 69 лет от рака поджелудочной железы.