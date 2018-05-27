Лондон, 27 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Скончавшийся в январе 2016 года актер Алан Рикман, хорошо известный фанатам «Гарри Поттера» по своей роли Северуса Снейпа, был недоволен данной ролью, об этом 27 мая сообщил британский портал Metro.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Профессор Снейп

Об отношении Рикмана к роли Снейпа стало известно после того как было обнародовано содержание рождественской открытки, которую ему направил продюсер Дэвид Хейман после окончания съёмок картины «Гарри Поттер и тайная комната». В ней Хейман написал актёру, чтобы он не расстраивался и отметил, что Рикман является неотъемлемой частью фильмов и делает свою работу великолепно.

Читайте также: Названа дата премьеры экранизации романа Стивена Кинга «Доктор Сон»

Напомним, данная открытка является частью архива личных документов Алана Рикмана, который продал его коллега — Нейл Пирсон. Рикман скончался в 2016 году в возрасте 69 лет от рака поджелудочной железы.