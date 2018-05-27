Киев, 27 мая, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Более 30 человек задержали в Киеве после погрома на рынке и потасовки с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает в воскресенье, 27 мая, пресс-служба киевской полиции.

Keith Allison Задержание

«Всего в управление полиции доставили 34 человека, — говорится в сообщении. — С ними (задержанными) общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая 2018 г. в Киеве на рынке представители экстремистских организаций устроили драку с полицией, а также начали громить киоски. ЧП произошло возле станции метро «Лесная».

По данному факту были возбуждены два уголовных дела по статьям «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» и «хулиганство».

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