Москва, 27 мая, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Руководитель проекта нового фильма, посвященного Виктору Цою, Сергей Снежкин заявил, что подготовка к созданию картины начнется в ноябре 2018 года, об этом 27 мая сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Цой

В создании ленты также примет участие Алексей Рыбин, который в 1982 году вместе с Виктором Цоем основал группу «Кино». Снежкин сказал, что он пока не посмотрел картину Кирилла Серебреникова «Лето», однако не исключает того, что данный фильм говорит о том, что Виктор Цой «жил», а картина его команды будет говорить о том, что он «жив».

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Напомним, зрителям Сергей Снежкин известен по своей работе над созданием таких фильмов, как «Похороните меня за плинтусом», «Сталинград», «Брежнев» и «Контрибуция».