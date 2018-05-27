Вашингтон, 27 мая, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В США «разрушило» много жизней расследование так называемого «вмешательства России» в выборы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter .

Сжигание ведьм у замка Рейнштейн (близ г. Бланкенбург). 1555

«Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? — написал глава Белого дома. — Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране… Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!»

Напомним, представители Демократической партии США до сих пор утверждают, что Российская Федерация якобы вмешивалась в выборы президента-2016. Однако никаких доказательств такого вмешательства до сих пор представлено не было.

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